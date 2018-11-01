В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

Спасателям пришлось эвакуировать около двух тысяч пассажиров и 200 человек персонала. Были также перекрыты все подземные переходы рядом с вокзалом. Закрыта также станция метро "Вокзальная".

Как сообщаю очевидцы, эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала. На место инцидента прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики.

Напомним, в Киеве в среду утром, 31 октября вновь закрыли станцию метро " Площадь Льва Толстого". Неизвестное лицо снова сообщило и минировании. Как сказано в сообщении предприятия "Киевский метрополитен" на странице в социальной сети, на данный момент станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" на Оболонско-Теремковская линии, "синяя" ветка, закрыта на вход и выход, а также как пересадочная. Поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас полиция и пиротехники проводит проверку сообщения.

Как сообщал УРА-Информ, накануне вечером также было анонимное сообщение о якобы минировании этой станции. Взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.