20:59 01.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

В четверг вечером, 1 ноября, в Киеве неизвестный сообщил о заминировании железнодорожного вокзала.

В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

Спасателям пришлось эвакуировать около двух тысяч пассажиров и 200 человек персонала. Были также перекрыты все подземные переходы рядом с вокзалом. Закрыта также станция метро "Вокзальная".

Как сообщаю очевидцы, эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала. На место инцидента прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики.

Напомним, в Киеве в среду утром, 31 октября вновь закрыли станцию метро " Площадь Льва Толстого". Неизвестное лицо снова сообщило и минировании. Как сказано в сообщении предприятия "Киевский метрополитен" на странице в социальной сети, на данный момент станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" на Оболонско-Теремковская линии, "синяя" ветка, закрыта на вход и выход, а также как пересадочная. Поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас полиция и пиротехники проводит проверку сообщения.

Как сообщал УРА-Информ, накануне вечером также было анонимное сообщение о якобы минировании этой станции. Взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.


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