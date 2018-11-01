С 1 ноября Киев начинает тестировать работу электронного билета, - Кличко

Воспользоваться таким билетом можно будет в метрополитене, на фуникулере, в городской электричке, трамваях и троллейбусах, автобусных маршрутах общего пользования, а также автобусных маршрутах общего пользования, работающих в режиме маршрутного такси. Такая система в тестовом режиме будет работать до 30 октября 2019 года.

Таким образом, уже 31 октября следующего года Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Главным информационно-вычислительным центром, "Киевпасстрансом" и "Киевским метрополитеном" должны ввести электронный билет в промышленную эксплуатацию.

Как напомнил накануне в среду столичный голова Виталий Кличко, необходимо на практике увидеть, как будет работать система, где есть слабые места, где проблемы. Чтобы устранить их, чтобы система запустилась полноценно.

Он также отметил, что уже установлено около 1200 специальных считывающих устройств в наземном общественном транспорте и модернизирована часть турникетов в метро. Е-билет, это специальная проездная карточка, приобретя которую, в дальнейшем можно будет пополнять средствами на проезд, пояснил городской голова, добавив, что пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору и проезд будет оплачен, а контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.

Купить такие карты можно будет в кассах "Метрополитена", "Киевпасстранс", муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск).

Пори этом Кличко уверен, что такая карта позволит столичной власти отслеживпать реальный пассажиропоток, благодаря которому будет понятно, кто, куда и сколько пассажиров перевез.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с сегодняшнего дня в Киеве на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничат до 50 километров в час. Ранее на этих участках разрешили ездить со скоростью 80 километров в час. Разрешение двигаться со скоростью 80 километров восстановят с 1 апреля 2019 года.