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В Киеве полицейская машина сбил пешехода - ФОТО

В центре Киева в ночь на среду, 31 октября, полицейский Mitsubishi Outlander сбил пешехода.

В Киеве полицейская машина сбил пешехода - ФОТО

Скорая помощь увезла мужчину в больницу. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло после трех часов ночи.

По предварительной информации, полицейские ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного "минера" Бессарабского рынка. Во время движения по бульвару Тараса Шевченко в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул мужчина. При этом он попал прямо на капот машины. Пострадавший получил серьезные травмы и его госпитализировали.

Вместе с тем к патрульным подошел парень и сообщил, что пострадавший мужчина вместе со своими двумя напарниками ограбили его. После просмотра записей камер видео наблюдения информация подтвердилась.

Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и пытались скрыться, однако один из них попал под колеса машины. Двое других нарушителей бросили рюкзак и убежали.

Сейчас полиция разыскивает их.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве, в понедельник, 29 октября, трамвай на скорости протаранил Kia Sportage. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Кудрявском спуске около трех часов дня. Вместе с тем после непродолжительных переговоров водители договорились о мировой и разъехались. Инцидент был исчерпан без участия полиции.


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