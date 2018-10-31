В Киеве квартирные воры наехали на полицейских и протаранили 10 авто - ФОТО, ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Национальной полиции в Киеве.

По словам правоохранителей, подозреваемые пытались выехать со двора дома, однако полицейские заблокировали им выезд.

В ответ на требование выйти из машины злоумышленники заблокировались в салоне авто и пытались убежать. При этом они повредили около десяти машин, в том числе и патрульное авто.

Кроме того, двигаясь задним ходом, они наехали на двух сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы.

"В итоге подозреваемые были задержаны", - говорится в сообщении.

Все задержанные - граждане другого государства, 2 из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще 1 - неоднократно судимый за совершение квартирных краж.

По данному факту начаты два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице правоохранительные органы объявили план-перехват с целью задержания группы неизвестных лиц, которые провели ограбление транспортного средства.