10:59 31.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Станция столичного метро "Площадь Льва Толстого" вновь "заминирована"

В Киеве в среду утром, 31 октября вновь закрыли станцию метро"Площадь Льва Толстого".

Станция столичного метро

Неизвестное лицо снова сообщило и минировании. Как сказано в сообщении предприятия "Киевский метрополитен" на странице в социальной сети, на данный момент станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" на Оболонско-Теремковская линии, "синяя" ветка, закрыта на вход и выход, а также как пересадочная.

Поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас полиция и пиротехники проводит проверку сообщения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне вечером также было анонимное сообщение о якобы минировании этой станции. Взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.


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