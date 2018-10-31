Станция столичного метро "Площадь Льва Толстого" вновь "заминирована"

Неизвестное лицо снова сообщило и минировании. Как сказано в сообщении предприятия "Киевский метрополитен" на странице в социальной сети, на данный момент станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" на Оболонско-Теремковская линии, "синяя" ветка, закрыта на вход и выход, а также как пересадочная.

Поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас полиция и пиротехники проводит проверку сообщения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне вечером также было анонимное сообщение о якобы минировании этой станции. Взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.