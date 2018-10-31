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Из-за приезда Меркель центр Киева перекроют почти на день

В четверг, 1 ноября, в Киеве возможные временные ограничения движения транспорта на ряде улиц.

Из-за приезда Меркель центр Киева перекроют почти на день

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на Управление государственной охраны Украины, ограничение движения возможно в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

Так, ориентировочно начиная с 11 часов утра и до восьми часов вечера возможны ограничения движения по автодорогам:

проспекту Николая Бажана;

Набережное шоссе;

Парковая дорога;

Владимирский спуск;

Европейская площадь;

улице Михаила Грушевского;

улице Шелковичная;

улице Институтская;

улице Крещатик;

улице Михайловская;

улице Владимирская;

улице. Большая Житомирская.

Напомним, Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину в четвертый раз. В последний раз она побывала в Украину 5 февраля 2015 года накануне подписания Минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке. До этого она была в Киев 23 августа 2014 года и 21 июля 2008 года, когда президентом страны был Виктор Ющенко.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Меркель, которая будет находиться с визитом в Украине по приглашению главы государства. Начало официальной церемонии встречи запланировано на 13.15, а встреча лидеров двух стан с прессой начнется в 14.55.


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