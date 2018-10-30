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В Киеве трамвай протаранил легковушку - ФОТО

Водитель кроссовера пытался пересечь трамвайные пути, когда в авто на скорости врезался трамвай.

В Киеве трамвай протаранил легковушку - ФОТО

В Киеве, в понедельник, 29 октября, трамвай на скорости протаранил Kia Sportage. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Кудрявском спуске около трех часов дня. Вместе с тем после непродолжительных переговоров водители договорились о мировой и разъехались. Инцидент был исчерпан без участия полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве ночью на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной произошло ДТП. По предварительной информации, водитель японского внедорожника совершил маневр на улицу Газопроводную, где сейчас ведутся ремонтные работы, а потому по встречной полосе можно было двигаться только в одностороннем направлении.


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