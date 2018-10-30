В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

По состоянию на понедельник, 29 октября, в столице зарегистрировано 11 тысяч 390 больных гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

Вместе с тем показатель заболеваемости составляет 384,4, тогда как на прошлой неделе было 330, но это ниже эпидемического порога на 55,1%.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозникп, рост заболеваемости произошел за счет взрослых, так и детей. Так, взрослых заболело 3619 человек, а детей - 8120. В структуре заболеваемости дети составляют 71,3%, а на предыдущей неделе - 71,2%, - пояснил чиновник, добавив, что среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 14,5%.

Поворозник также проинформировал, что в медицинские учреждения за неделю госпитализированы 89 человек, из них 81 – ребенок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одной из больниц Закарпатской области от кори скончался 12-летний мальчик. уроженец села Страбичево. Утром 27 октября ребенка доставили в инфекционное отделение больницы в Мукачево в состоянии средней тяжести. Однако, как заявили медики, в последствие состояние мальчика резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. Несмотря на усилия врачей спасти жизнь школьника, он умер.