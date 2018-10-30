В Киеве отключили электричество в двух домах

Об этом сообщает пресс-служба АО ДТЭК Киевские электросети.

Как отмечается, задолженность набрал ООО Дом-Сервис 19, которое обслуживает оба дома на Харьковском шоссе. В частности, фирма не платит за потребленные услуги с октября 2016 года.

"Общая задолженность домов составляет более двух миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В компании также заявили, что неоднократно предлагали согласовать график погашения долгов, однако достичь обоюдного решения не удалось. В связи с этим ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии в дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг урегулировала механизм формирования цен на электрическую энергию. Цены пересчитают для бытовых и малых не бытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг.