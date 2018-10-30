17:31 30.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100206784:labazovych

В Киеве отключили электричество в двух домах

Во вторник, 30 октября, в Днепровском районе столицы жители двух многоэтажек остались без света. Причиной отключения стали долги за электроэнергию в размере более двух миллионов гривен.

В Киеве отключили электричество в двух домах

Об этом сообщает пресс-служба АО ДТЭК Киевские электросети.

Как отмечается, задолженность набрал ООО Дом-Сервис 19, которое обслуживает оба дома на Харьковском шоссе. В частности, фирма не платит за потребленные услуги с октября 2016 года.

"Общая задолженность домов составляет более двух миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В компании также заявили, что неоднократно предлагали согласовать график погашения долгов, однако достичь обоюдного решения не удалось. В связи с этим ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии в дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг урегулировала механизм формирования цен на электрическую энергию. Цены пересчитают для бытовых и малых не бытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг.


Поделиться
Читайте также:
 
Что будет после эры Ангелы Меркель Долгожданная победа: стали известны перспективы на 2019 год Элины Свитолиной Сегодня в столичном транспорте заработал электронный билет Супруга Сытника продала землю в оккупированном Крыму - СМИ
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив