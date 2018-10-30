В Киеве обещают массовые отключения холодной воды

В городе пройдут ремонты сетей. Как сообщает во вторник, 30 октября, столичное предприятие "Киевводоканала", на этой неделе не будет воды по следующим адресам:

30 октября

начиная с девяти часов утра и до десяти часов вечера - проспект Гонгадзе, 21, 28, 30, 32, 32А, 32Б, 32В,

с девяти часов утра и до восьми часов вечера - улица Сальского, 8, 11, 14, 16, 16А, 18, 18А; улица Бердянская, 3А, 5А, 7А, 9А, 11А;

с девяти часов утра и до 22.30 - Андреевский спуск, 17, 19, 21, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38;

31 октября

с шести часов вечера и до восьми часов утра - улица Бульварно-Кудрявская, 6, 8, 10, 12, 12А, 13, 18/2, 14, 14А, 15, 16, 17, 18,19, 19А, 21В;

с восьми часов утра и до восьми часов вечера - улица Стуса, 7, 9;

с девяти часов утра и до пяти часов вечера - улица Бастионная, 7

1 ноября

с восьми часов вечера и до семи часов 30 минут - улицы Божко, Волынская, Забайковская, Богуславская, Байковая, переулок Кировоградский;

с семи часов вечера и до семи часов утра - улица Бойчука, 43;

2 ноября

с восьми часов вечера и до полудня следующего дня - бульвар Гавела, 9; проспект Комарова, 4; улица Каблукова, 13; ул. Чумака, 14; улица Метростроевская, 2, 3, 4.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 30 октября, в Днепровском районе столицы жители двух многоэтажек остались без света. Причиной отключения стали долги за электроэнергию в размере более двух миллионов гривен.