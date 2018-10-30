Сегодня в столичном транспорте заработал электронный билет

Об этом говорится в соответствующем распоряжении на сайте Киевской городской госадминистрации.

Как отмечается, воспользоваться электронным билетом можо будет в Киевском метрополитене, на фуникулере, в городской электричке, трамваях и троллейбусах, автобусных маршрутах общего пользования, а также автобусных маршрутах общего пользования, работающих в режиме маршрутного такси.

Примечательно, что система единого электронного билета в тестовом режиме в наземном транспорте Киева будет длиться с 30 октября 2018 года до 30 октября 2019 года. Таким образом, уже 31 октября следующего года Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Главным информационно-вычислительным центром, "Киевпасстрансом" и "Киевским метрополитеном" должны ввести электронный билет в промышленную эксплуатацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в наземном транспорте уже установлено 1 500 комплектов оборудования для функционирования системы электронного билета.