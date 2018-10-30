На столичном СТО сгорели два автомобиля - ФОТО

К счастью, никто из людей не пострадал, однако полностью сгорели два автомобиля. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на проспекте Науки.

Около 23 часов спасатели прибыли на место происшествия и установили, что пожар возник в двухэтажном здании станции и уже перекинулся на два расположенные рядом одноэтажные гаражи.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К полуночи пожал удалось полностью ликвидировать, однако огонь уничтожил два автомобиля в боксах автомастерской.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 28 октября, на трассе Харьков-Симферополь загорелся рейсовы микроавтобус "Эталон". На момент инцидента в автобусе находилось десять человек. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, поскольку люди успели покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей.