В центре Киева прогремел взрыв, на месте работает полиция

Вероятно, что-то взорвалось в одном из зданий. Сейчас на месте находится около десяти машин полиции.

Как сообщили в Отделе коммуникации Национальной полиции в столице, в Печерском районе из-за возможного замыкания кабеля местные жители вызвали полицию.

По предварительным данным, что-то возникло с электрокабелем - произошел какой-то хлопок. Все необходимые службы пока находятся на месте происшествия. Туда выехала полиция так как было обращение, но ничего криминального нет, - сообщили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник, 29 октября, произошла авария водоканала. В результате инцидента часть жителей города оставались без холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-службы "Киевводоканала", информация о повреждении в сети поступила в районе четырех часов дня.