В Киеве возле посольства Нидерландов произошел пожар - ФОТО

Тут загорелась пристройка по адресу Контрактовая площадь. Как сообщает Государственная слудба по чрезвычайным ситуациям, сначала огонь пытались погасить из огнетушителей трое мужчин.

Однако пожар был довольно сильный и его смогли потушить только пожарные. О причинах возгорания пока неизвестно. Вместе с тем очевидцы утверждают, что горел ресторан либо заброшенное здание за ним.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве утром в субботу, 27 октября, загорелась станция СТО. Об этом передает говорится на официальной странице ГоЧС Украина. Возгорание было зафиксировано на ул. Комишинской, 4а в Голосеевском районе Киева.