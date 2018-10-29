В Киеве возле посольства Нидерландов произошел пожар - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 28 октября, произошел пожар возле здания посольства Нидерландов.
Тут загорелась пристройка по адресу Контрактовая площадь. Как сообщает Государственная слудба по чрезвычайным ситуациям, сначала огонь пытались погасить из огнетушителей трое мужчин.
Однако пожар был довольно сильный и его смогли потушить только пожарные. О причинах возгорания пока неизвестно. Вместе с тем очевидцы утверждают, что горел ресторан либо заброшенное здание за ним.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве утром в субботу, 27 октября, загорелась станция СТО. Об этом передает говорится на официальной странице ГоЧС Украина. Возгорание было зафиксировано на ул. Комишинской, 4а в Голосеевском районе Киева.