В Киеве драка в троллейбусе закончилась поножовщиной - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, около 23:00 в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Маяковского. Стражи порядка, которые выехали на место происшествия, провели осмотр и конфисковали вещественные доказательства.

"Один из мужчин был сильно пьян во время ссоры в троллейбусе. Злоумышленники вышли на остановке и решили продолжить конфликт, во время которой нетрезвый мужчина достал нож и ударил им оппонента в туловище и лицо", - рассказали сотрудники полиции. Также при этом добавляя, что 34-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

Преступление квалифицировали по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 11. Нарушителю порядка объявили подозрение в совершении покушения на умышленное убийство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе в Киевском районе произошл стрельба. На автостоянке на Люстдорфской дороге были слышны выстрелы. В результате инцидента пострадали два человека.