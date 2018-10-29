Часть Киева из-за аварии осталась без воды

В результате инцидента часть жителей города оставались без холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-службы "Киевводоканала", информация о повреждении в сети поступила в районе четырех часов дня.

В связи с чем на данный момент временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Бастионная, 5/13, 6, 7А;

проспект Голосеевский, 5, 7;

улица Данила Щербакивского, 46;

ултца Героев Днепра 32-Г;

бульвар Академика Вернадского, 79, 79А, 81, 83, 85.

Сейчас аварийные бригады "Киевводоканала " работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Ориентировочно ликвидация повреждений займет сутки, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве по состоянию на утро вторника, 23 октября, тепло подали в 63% жилых домов. При этом 36% это те дома, которые управляются объединениями совладельцев многоэтажных домов.