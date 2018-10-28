03:00 28.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве состоялся марш поклонников "легкой травки"

В столице под Кабинетом министров Украины прошел "Конопляный Марш Свободы". Об этом говорится на официальной странице акции в Facebook.

В Киеве состоялся марш поклонников

Согласно опубликованной информации, в марше за легализацию легких наркотиков приняло участие до 350 человек. Активисты требовали от правительства немедленного утверждения годового плана реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Организаторы акции подписали коллективное письмо с просьбой министров в срочном порядке утвердить план мероприятий по реализации государственной стратегии на 2018 год, а также обеспечить реализацию государственной стратегии в области правоохранительной деятельности в сфере борьбы с наркотиками, их оборотом и их незаконным употреблением.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 27 октября от станции метро "Золотые ворота" стартует Парад зомби и нежити. 


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