В Киеве состоялся марш поклонников "легкой травки"

Согласно опубликованной информации, в марше за легализацию легких наркотиков приняло участие до 350 человек. Активисты требовали от правительства немедленного утверждения годового плана реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Организаторы акции подписали коллективное письмо с просьбой министров в срочном порядке утвердить план мероприятий по реализации государственной стратегии на 2018 год, а также обеспечить реализацию государственной стратегии в области правоохранительной деятельности в сфере борьбы с наркотиками, их оборотом и их незаконным употреблением.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 27 октября от станции метро "Золотые ворота" стартует Парад зомби и нежити.