10:56 28.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве очередной лихач пролетел на "красный" и чуть было не лишился жизни: детали и подробности ДТП в центре столицы - ФОТО

В Киеве на бульваре Шевченко Skoda на огромной скорости влетела в Hyundai. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве очередной лихач пролетел на

По предварительной информации, водитель Skoda двигалась по бульвару Шевченко в сторону Бессарабской площади. Рулевой проигнорировал красный сигнал светофора и влетел в Hyundai, который в этот момент пересекал бульвар в сторону Центрального железнодорожного вокзала.

От удара оба автомобиля разлетелись по разным сторонам, после чего Skoda проехала еще около 10 метров и остановилась.

Стоит отметить, что в автомобилях сработали подушки безопасности, оба водителя остались живы. Обломки обеих иномарок несколько часов собирали при помощи эвакуатора. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Киеве пьяная женщина на полном ходу протаранила Toyota Corolla. 


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