В Киеве очередной лихач пролетел на "красный" и чуть было не лишился жизни: детали и подробности ДТП в центре столицы - ФОТО

По предварительной информации, водитель Skoda двигалась по бульвару Шевченко в сторону Бессарабской площади. Рулевой проигнорировал красный сигнал светофора и влетел в Hyundai, который в этот момент пересекал бульвар в сторону Центрального железнодорожного вокзала.

От удара оба автомобиля разлетелись по разным сторонам, после чего Skoda проехала еще около 10 метров и остановилась.

Стоит отметить, что в автомобилях сработали подушки безопасности, оба водителя остались живы. Обломки обеих иномарок несколько часов собирали при помощи эвакуатора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пьяная женщина на полном ходу протаранила Toyota Corolla.