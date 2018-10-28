В Киеве неизвестные "заминировали" торговый центр "Украина"

Полиции пришлось эвакуировать 600 человек. Как сообщили в столичной полиции, сообщении поступило около часу дня.

Неизвестный сообщал о якобы минировании торгового центра в Шевченковском районе на площади Победы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Вместе с тем в результате проверки опасных предметов не обнаружено.

Полиция открыла уголовное дело по статье Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 октября во Львове около 800 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании вокзала. Сообщение о взрывчатке не подтвердилось.