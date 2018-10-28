Столичный метрополитен в воскресенье меняет график работы

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, сегодня на стадионе "Олимпийский" состоится матч между футбольными клубами "Динамо" и "Львов". В связи с этим могут временно ограничить работу на трех станциях метрополитена.

Так, после окончания игры, для надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход до станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, как сообщал УРА-Инфоорм, в Киеве движение на Дарницком мосту было временно ограничено из-за съемок клипа. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Киева. В официальном уведомлении говорится, что временные ограничения продлятся с шести часов утра 27 октября и до двух часов ночь 28 октября.