14:14 27.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве состоится знаменитый зомби-парад

Сегодня, 27 октября от станции метро "Золотые ворота" стартует Парад зомби и нежити. 

В Киеве состоится знаменитый зомби-парад

Уже традиционный для столицы Парад зомби, приуроченный к Хэллоуину, состоится в формате противостояния между нечистью и "теми, кто выжил после зомби-апокалипсиса".

Последние при помощи самодельного оружия будут отбиваться от толп нетопырей и вурдалаков, а также другой нежити из знаменитых фильмов, сериалов и компьютерных игр.

На парад можно приходить в своих костюмах и гриме. А также можно будет восполнять на месте - тем, кто зарегистрируется заранее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве 28 октября могут ограничить работу трех станций метро в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" и "Львов". 


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