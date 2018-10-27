В Киеве для съемок мюзикла перекрыли Дарницкий мост

В официальном уведомлении говорится, что временные ограничения продлятся с 6:00 27 октября и до 2:00 28 октября. Однако, движение разрешено для общественного и спецтранспорта. Кто именно из представителей шоу-бизнеса будет сниматься в клипе не сообщается.

Правоохранители просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", активные работы по ремонту столичного Шулявского путепровода начнутся через несколько недель. Сейчас существует проблема со сносом части корпусов завода "Большевик", которые мешают строительству одного из "листов" путепровода. Этот вопрос руководство города должно урегулировать с Фондом госимущества.