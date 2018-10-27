"Киевпастранс" планирует провести реставрационные работы балюстрады на м. Вокзальная

Городские власти планируют провести тендер для определения компании-исполнителя работ. Аукцион назначен 29 декабря 2018 года, победитель тендера должен будет провести ремонт до конца этого года

На эскалаторах № 1 и № 2 планируется заменить балюстраду. Ремонт эскалаторов столичные власти оценили в 17 млн гривен. Инициатором проведения ремонтных работ выступило коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на станции метро " Почайна" в последний рабочий день недели, 26 октября, на путевой стене смонтировали новое название. Всего за почти 58 лет работы метрополитена в Киеве Киеврада переименовала 14 станций.