12:38 27.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Киевпастранс" планирует провести реставрационные работы балюстрады на м. Вокзальная

Столичные власти решили провести ремонт эскалаторов на Старовокзальной. Об этом говорится на сайте электронных закупок Prozorro.

Городские власти планируют провести тендер для определения компании-исполнителя работ. Аукцион назначен 29 декабря 2018 года, победитель тендера должен будет провести ремонт до конца этого года

На эскалаторах № 1 и № 2 планируется заменить балюстраду. Ремонт эскалаторов столичные власти оценили в 17 млн гривен. Инициатором проведения ремонтных работ выступило коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на станции метро " Почайна" в последний рабочий день недели, 26 октября, на путевой стене смонтировали новое название. Всего за почти 58 лет работы метрополитена в Киеве Киеврада переименовала 14 станций.


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