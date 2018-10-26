В Киеве водитель Uklon возил пассажиров без тормозов - ФОТО

По предварительной информации, водитель Chevrolet Aveo не смог остановить автомобиль, так как не сработал тормозной механизм. Однако, прибывшие на место правоохранители, при детальном рассмотрении автомобиля выяснили, что у машины отсутствуют тормоза "как таковые".

Водила также сообщил полицейским, что он двигался по бульвару Шевченко и на перекрестке у машины "не с того, ни с сего" отказали тормоза.

В результате аварии пострадал один человек. Стоит также отметить, что пострадавшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, лежала на заднем сиденье Chevrolet. От дальнейшей госпитализации девушка напрочь отказалась.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове легковушка столкнулась в пассажирским автобусом.