В Киеве 28 октября изменится график работы метро

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, в это воскресенье на НСК "Олимпийский" состоится матч между футбольными клубами "Динамо" и "Львов". В связи с этим могут временно ограничить работу на трех станциях метрополитена.

"После игры возможное ограничение на вход до станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении столичной подземки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", а Киеве на станции метро "Почайна" в последний рабочий день недели, 26 октября, на путевой стене смонтировали новое название. Решение об изменении названия станции "Петровка" на "Почайну", а также Куреневско-Красноармейской линии метро на Оболонско-Теремковскую Киеврада приняла в феврале 2018 года.