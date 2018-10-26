17:33 26.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичной станции метро "Почайна" установили новое название - ФОТО

В Киеве на станции метро "Почайна в последний рабочий день недели, 26 октября, на путевой стене смонтировали новое название.

На столичной станции метро

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что полностью работы по установке букв будет проведено в ближайшие дни. Решение об изменении названия станции "Петровка" на "Почайну", а также Куреневско-Красноармейской линии метро на Оболонско-Теремковскую Киеврада приняла в феврале 2018 года.

В метрополитене также заверили, что компания перепечатала все карты в вагонах поездов, заменила название в навигации каждой станции, на пересадочных узлах, а также внесла изменения во всю документацию.

Стоит добавить, что всего за почти 58 лет работы метрополитена в Киеве Киеврада переименовала 14 станций. При этом нынешняя станция "Майдан Незалежности" меняла название дважды.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на столичной станции "Почайна" окрыли еще один сервисный центр для обслуживания пассажиров метро. Теперь жители и гости Киева смогут дополнительно  провести оплату в подземке. 


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