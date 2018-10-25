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В Киеве неизвестный похитил из машины 800 тысяч гривен - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве в среду вечером, 24 октября, неизвестный похитил из машины около 800 тысяч гривен и скрылся.

В Киеве неизвестный похитил из машины 800 тысяч гривен - ФОТО, ВИДЕО

Потерпевшим оказался 37-летний киевлянин. Пока он демонтировал колесо автомобиля, к машине подбежал неизвестный мужчина, забрал сумку с деньгами и попытался скрыться на легковушке с иностранными номерами.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столица, инцидент произошло в Святошинском районе города на бульваре Кольцова. Мужчина, которые вез деньги после продажи авто, пытался догнать злоумышленников, однако те наехали на него и прокатили на капоте.

Вместе с тем, благодаря очевидцам, автомобиль удалось заблокировать и одного из нападавших задержать. Его напарнику удалось скрыться и сейчас его разыскивает полиции.

Сам потерпевший получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное дело по статье Разбой Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне четверо неизвестных мужчин в масках совершили ограбление автомобиля марки Volvo. Происшествие случилось поблизости от Жулянского моста - по адресу Большая Окружная, 5. Злоумышленники разбили стекла машины и похитили из салона сумку с ценными вещами. После этого они погрузились в автомобиль марки BMW и сразу направились в сторону Теремков.


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