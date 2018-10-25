17:54 25.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на пяти улицах отключили воду из-за аварии

В четверг, 25 октября, в связи с аварией на водопроводе, нет воды более чем в 30 жилых домах Киева. 

В Киеве на пяти улицах отключили воду из-за аварии

Об этом свидетельствуют сведения аварийной службы "Киевводоканала".

Как отмечается, аварийные бригады "Киевводоканала" сейчас работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

Поставка воды отсутствует водоснабжение по следующим адресам:

- ул. Профессора Подвысоцкого, 10/10, 12;

- ул. Михаила Бойчука, 10, 10А, 11А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14В, 15, 15А, 15Б, 16;

- ул. Михаила Грушевского, 4, 4А;

- ул. Генерала Наумова, 13, 15, 17, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60;

- ул. Львовская, 51.

Представители "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений продлятся одни сутки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России в результате сильного ливня в ряде населенных пунктов Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. В частности, город Туапсе почти полностью покрылся водой.


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