В Киеве на дороге перевернулась фура, машина перекрыла движение - ВИДЕО

Машина снесла отбойник и зависла на краю обрыва. В результате аварии водителя с травмой руки попал в больницу.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около полудня на улице Академика Заболотного. Многотонная машина ехала в сторону Столичного шоссе.

По предварительным данным, дальнобойщик превысил безопасную скорость и не удержал груженный грузовик на дороге.

Прицеп грузовика был забит ящиками с кофейной продукцией. Тягач занял две полосы движения и создал огромную пробку в обоих направлениях.

На данный момент полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 23 октября, в городе Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП при участии десяти автомобилей. По данным очевидцев автокран съехал со спуска и протаранил ряд автомобилей. Автокран был без тормозов и фактически вылетел на дорогу, смяв и отбросив машины.