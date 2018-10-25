Шулявский мост будет полностью разобран до декабря - КГГА

До конца декабря мост должен быть полностью разобран. Об этом в среду, 24 октября, рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

Он также заверил, что уже сделаны объездные пути и есть схема движения. Когда разберут путепровод, будет установлен светофор на проспекте Победы,- пояснил он, добавив, что сейчас проблема со сносом части корпусов завода "Большевик", которые мешают строительству одного из "листов" путепровода. Этот вопрос руководство города должно урегулировать с Фондом госимущества.

По его словам, этот объект не подлежит приватизации. У предприятия есть огромная задолженность по налогу на землю и эта цифра достигает уже более 150 миллионов гривен. Зачесть сумму задолженности в обмен на цех невозможно, ведь долг не перед городом, а перед Государственной фискальной службой, которая собирает налог. Поэтому мы сегодня ведем переговоры с ФГИ и просим списать и разрушить этот цех, а город пошел бы навстречу и сделал им в качестве компенсации льготную ставку на аренду земли, - пояснил чиновник.

Вместе с тем Давтян заверил, что несмотря на отсутствие окончательного решения, работы по ремонту Шулявского путепровода начнутся в ближайшее время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевский городской голова Виталий Кличко во вторник, 23 октября, подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина. Как сказано в распоряжении от 19 октября 2018 года №1882, строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена с двумя электродепо будет осуществлено в 2018-2025 годах.