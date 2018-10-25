С ноября в столичном транспорте можно будет расплатиться "электронным билетом" - КГГА

В наземном транспорте уже установлено 1 500 комплектов оборудования для функционирования системы электронного билета. Об этом в четверг, 25 октября, сообщила пресс-секретарь департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Ксения Призиглей.

По ее словам, распоряжением от 22 октября городской голова Виталий Кличко утвердил порядок функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности.

Согласно документу, перевозчики должны оборудовать подвижной состав городского транспорта, а также станции Киевского метрополитена, скоростного трамвая, фуникулера, городской электрички оборудованием для функционирования системы электронного билета.

Таким образом в городском транспорте можно будет расплатится такими формами, как транспортная карточка, банковская карточка, социальная (льготная карточка), QR-код, ученический и студенческий билеты, гаджет с соответствующим приложением.

Проездной билет может быть разовым;

на определенный период на один или несколько видов транспорта с определенным количество поездок, без определенного количества поездок;

период пользования может начинаться с момента продажи билета или с момента его активации;

предусмотрен билет с учетом дальности поездки.

Если пассажир не пользуется е-билетом на протяжении года, билет будет заблокирован в системе, а стоимость неиспользованных поездок не возвращается.

В то же время пассажир может обратиться с заявлением о возврате денежных средств с билета, если он пользовался им в течение года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, активные работы по ремонту столичного Шулявского путепровода начнутся через несколько недель. До конца декабря мост должен быть полностью разобран. Об этом в среду, 24 октября, рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян. Он также заверил, что уже сделаны объездные пути и есть схема движения.