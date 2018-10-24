11:15 24.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве вступил в силу запрет продажи алкоголя в ночное время

В Киеве в среду, 24 октября, вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в ночное время.

В Киеве вступил в силу запрет продажи алкоголя в ночное время

Таким образом, с сегодняшнего дня с 23 часов вечера и до 10 часов утра алкогольные напитки можно будет купить только в ресторанах, кафе и барах, на которых действие запрета не распространяется.

Соответствующее решение Киеврады сегодня утром опубликовано в коммунальной газете "Крещатик". Решение касается торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах.

Напомним, 27 сентября Киеврада одобрила решение, которое предусматривает запрет продажи спиртосодержащих напитков в ночное время. За проголосовали 77 из 85 депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле президент Украины подписал принятый Верховной радой закон, который предоставляет органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых.


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