В Киеве вступил в силу запрет продажи алкоголя в ночное время

Таким образом, с сегодняшнего дня с 23 часов вечера и до 10 часов утра алкогольные напитки можно будет купить только в ресторанах, кафе и барах, на которых действие запрета не распространяется.

Соответствующее решение Киеврады сегодня утром опубликовано в коммунальной газете "Крещатик". Решение касается торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах.

Напомним, 27 сентября Киеврада одобрила решение, которое предусматривает запрет продажи спиртосодержащих напитков в ночное время. За проголосовали 77 из 85 депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле президент Украины подписал принятый Верховной радой закон, который предоставляет органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых.