07:59 24.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве возле Бессарабского рынка стреляли

В Киеве в ночь на среду, 24 октября, возле Бессарабского рынка произошел конфликт, который перерос в стрельбу.

В Киеве возле Бессарабского рынка стреляли

На данный момент о ранениях не сообщается. Как сообщают очевидцы, около полуночи между двумя мужчинами возник конфликт.

Затем у одного из участников конфликта в руках появился предмет, похожий на пистолет. Через некоторое время было слышно как минимум один выстрел.

Сейчас полиция выясняет детали и обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве возле Галерного залива прогремел взрыв, есть пострадавший. Пострадавшего человека госпитализировали, на месте работали взрывотехники, а причины инцидента устанавливаются.


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