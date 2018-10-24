В Киеве возле Бессарабского рынка стреляли

На данный момент о ранениях не сообщается. Как сообщают очевидцы, около полуночи между двумя мужчинами возник конфликт.

Затем у одного из участников конфликта в руках появился предмет, похожий на пистолет. Через некоторое время было слышно как минимум один выстрел.

Сейчас полиция выясняет детали и обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве возле Галерного залива прогремел взрыв, есть пострадавший. Пострадавшего человека госпитализировали, на месте работали взрывотехники, а причины инцидента устанавливаются.