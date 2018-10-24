В Киеве к отоплению подключили более 70% домов - КГГА

Подключены те дома, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, дома ОСМД, жилищно-строительных кооперативов, ведомственные и инвестиционные подключены на 40%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам.

Есть много домов, осуществивших мероприятия по термомодернизации, и они сами уже решают: устраивает ли их температура и когда им включаться, - отметили в КГГА.

Напомним, Киевская городская государственная администрация приняла решение о начале отопительного сезона с 15 октября. До этого "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" подписали договор на поставку газа. КП будет получать газ на льготных условиях для предприятий, которые обеспечивают тепловой энергией населения и прочих защищенных потребителей.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре тариф на теплоэнергию в Киеве меняться не будет. Изначально тариф должен пройти общественное обсуждение. Об этом во вторник, 23 октября, на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеев.