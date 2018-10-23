10:03 23.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева масштабное ДТП: столкнулось 10 машин - ФОТО

Во вторник, 23 октбяря, в городе Киеве по адресу: бул. Леси Украинки, произошло масштабное ДТП при участии 10 автомобилей.

В центре Киева масштабное ДТП: столкнулось 10 машин - ФОТО

Об этом сообщает специальный портал ДТП.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Cогласно данным, автокран съехал со спуска и протаранил 10 автомобилей. Автокран был без тормозов и фактически вылетел на дорогу, смяв и отрбросив 10 автомобилей. На месте проишествия уже приехаха скорая помощь. Известно, что есть пострадавшие.

В результате ДТП  движение полностью перекрыто. Образовалась пробка от метро Печерск в сторону Бессарабского рынка. На месте уже работает полиция.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", под Киевом в ДТП попали игроки ФК "Колос".


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