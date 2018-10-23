23:47 23.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве провалился асфальт, полиция перекрыла Голосеевский проспект - ФОТО

В Киеве во вторник, 23 октября, на Голосеевском проспекте в асфальте образовался провал на проезжей части.

В Киеве провалился асфальт, полиция перекрыла Голосеевский проспект - ФОТО

На данный момент полиция заблокировала движение транспорта. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в этом месте произошло

повреждения теплосети.

В результате аварии начиная с шести часов вечера временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 11, 12, 43 на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса Экспоцентр Украины.

Ремонтные бригады на данный момент пытаются устранить прорыв теплотраннсы.

Также заблокировано движение автобусов маршрутов № 28, 91.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Соломенском районе столицы работники "Киевавтодора" сняли верхний слой дорожного покрытия не на той улице. Информация была получена во вермя заседания комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития во вторник, 16 октября.


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