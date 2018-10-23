В Киеве перевернулся военный грузовик - ФОТО

К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал. Как сообщают журналисты ТСН, дорожно-транспортное происшествие произошло возле Дарницкого моста на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина опрокинулась на бок.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве на Троещине на Сабурова-Маяковского нетрезвый водитель иномарки слетел с проезжей части.

По предварительной информации, как сообщал УРА-Информ, водитель иномарки после "попойки" на дне рождении своего товарища, решил сесть за руль. В итоге, ночная езда обернулась несколькими переломами, разбитым авто и лишением водительских прав.