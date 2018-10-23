В Киеве отопление включили уже в 63% жилых домов - КГГА

При этом 36% это те дома, которые управляются объединениями совладельцев многоэтажных домов. Как рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, на улице уже прохладная погода.

В связи с чем местные власти подали тепло во все здания бюджетной сферы - садики, школы. Мы подали тепло сегодня в 63% домов, которые управляются городом, а те кто управляются ОСМД сами решают, когда им подключаться, - пояснил заместитель городского головы.

При этом по его словам, график подключения был составлен заранее и предусматривает, в том числе, количество повреждений и состояние теплосетей.

Речь идет о трех тысячах километров изношенных сетей и о необходимости в сжатые сроки ликвидировать повреждения, чтобы как можно быстрее подать тепло в дома киевлян, - пояснил Пантелеев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 октября в Киеве начали подключение жилых домов к отоплению, при этом уже подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов.