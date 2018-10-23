В Киеве на три дня на ночь закроют движение двух трамваев

Тут на протяжении трех дней будут проводится ремонтные работы. Как сообщает предприятие "Киевпастранс", начиная с 00:30 до 05:30 в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей по улице Курнатовского движение трамваев маршрутов № 28 и 33К закрывается.

Последние отправления:

33к трамвай с улицы Усенко в направлении улицы Сабурова - 23:23; с улицы Сабурова в направлении улицы Усенко - 00:02;

28 трамвай станция метро Лесная в направлении улицы Милославской - 23:14; с улицы Милославской в направлении станции метро Лесная - 00:05.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на станции метро "Арсенальная" начался капитальный ремонт эскалатора. Станция работает в обычном режиме, однако в пиковые часы могут быть небольшие скопления людей на вход.