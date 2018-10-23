01:00 23.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100206243:Polishuk

В Киеве на три дня на ночь закроют движение двух трамваев

На левобережной части Киеве начиная с 22 октября на ночь будет закыто движение трамваев № 28 и 33К.

В Киеве на три дня на ночь закроют движение двух трамваев

Тут на протяжении трех дней будут проводится ремонтные работы. Как сообщает предприятие "Киевпастранс", начиная с 00:30 до 05:30 в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей по улице Курнатовского движение трамваев маршрутов № 28 и 33К закрывается.

Последние отправления:

33к трамвай с улицы Усенко в направлении улицы Сабурова - 23:23; с улицы Сабурова в направлении улицы Усенко - 00:02;

28 трамвай станция метро Лесная в направлении улицы Милославской - 23:14; с улицы Милославской в направлении станции метро Лесная - 00:05.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на станции метро "Арсенальная" начался капитальный ремонт эскалатора. Станция работает в обычном режиме, однако в пиковые часы могут быть небольшие скопления людей на вход.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия заявила, что завод "Крымский титан" возобновил работу Климкин во вторник примет участие в форуме по безопасности в Польше В октябре 54 депутата проигнорировали все голосования Рады - КИУ Профильный комитет предлагает ввести языковые квоты для печатных СМИ
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив