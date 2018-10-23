09:15 23.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве маршруточники вновь поднимают цены на проезд

Если цена топлива и дальше будет расти, проезд в маршрутных такси Киева и области также подорожает.

В Киеве маршруточники вновь поднимают цены на проезд

Маршруточники могут поднять цены еще до конца текущего года на одну-три гривны. Об этом во вторник, 23 октября, заявил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко.

По его словам, по каждому маршруту будет свой расчет. На городских тарифах повышение будет незначительное в пределах гривны-двух, - пояснил он, добавив, что пригородные тарифы будут подниматься в зависимости от расстояния до трех гривен.

Он также напомнил, что сейчас многие маршруты сравняли цены с тарифом на проезд в коммунальном транспорте, однако если цена топлива будет расти, то и цены на проезд будут подниматься.

При этом он подчеркнул, что еще в январе 2018 года представители частных перевозчиков предоставляли городской власти расчеты с обоснованием повышения платы за проезд до 10 гривен, однако до сих пор тариф повышался постепенно.

Столичная власть своего ответа на этот вопрос не предоставила, однако в таком случае перевозчики расценивают позицию власти как "молчаливое согласие", - сообщил Назаренко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове перевозчики в маршрутках требуют поднять тариф на проезд. По их мнению на сегодняшний день стоимость проезда должна составлять 6,5 гривен. Как сказано в заявлении Ассоциации пассажирских перевозчиков Львовской области, опубликованном во вторник, 16 октября, автотранспортные предприятия уже отправили в городскую раду свои расчеты.


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