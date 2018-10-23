Тариф на теплоэнергию в Киеве в ноябре не изменятся - КГГА

Изначально тариф должен пройти общественное обсуждение. Об этом во вторник, 23 октября, на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеев.

Он пояснил, что есть процедура установления тарифов, которая требует определенных временных промежутков. Сейчас можно точно говорить, что ни в октябре, ни в ноябре потребители не получат платежки с новой ценой, - заверил Пантелеев, добавив, что на это нужно время, а какие будут окончательные цены, сейчас сказать трудно.

При этом он отметил, что сейчас цена на газ увеличилась ориентировочно на 23%, а учитывая, что практически 80% цены на тепловую энергию - это стоимость газа, то и стоимость тепловой энергии будет увеличена. Ориентировочно новые тарифы могут быть введены с 1 декабря или 1 января следующего года, - подчеркнул столичный чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после роста тарифов на газ цены на тепло и горячую воду также могут подняться. Это произойдет не ранее 1 января 2019 года. Такое мнение в интервью журналистам РБК-Украина высказали эксперты. По их прогнозам, повысить стоимость газа для населения на 23,5% с 1 ноября будет способствовать дальнейшему сотрудничеству с Международным валютным фондом в рамках новой программы stand-by на 3,9 миллиаров долларов.