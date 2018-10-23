На взятке попались офицеры столичной полиции - ФОТО

Они были задержаны во время получения от гражданина взятки в размере 50 тысяч долларов. За такую сумму полицейские обещали "отмазать" его от ответственности.

Как сообщает военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины, в организации преступной группы подозревается оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Капитан полиции потребовал от гражданина средства и обещал не реагировать на его действия, которые согласно закону должны привести к содержанию под стражей.

Во время проведения негласных следственных действий было установлено, что организатор привлек к преступной деятельности еще двух офицеров полиции, которые входили в группу следователей и имели полномочия для принятия процессуальных решений в уголовном деле.

Вчера офицеры полиции, которые получили от посредника всю сумму денег, были задержаны сразу после получения денег.

В настоящее время против капитана полиции, старшего следователя следственного отдела, и лейтенанта, следователя отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции Нацполиции проводятся следственные и процессуальные действия для установления местонахождения организатора преступной группы и его задержание.

Против всех фигурантов дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на взятке разоблачили и задержали заместителя директора госпредприятия "Ледовый стадион".