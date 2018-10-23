21:15 23.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Метро на Троещину будет построено до 2025 года

Киевский городской голова Виталий Кличко во вторник, 23 октября, подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина.

Метро на Троещину будет построено до 2025 года

Как сказано в распоряжении от 19 октября 2018 года №1882, строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена с двумя электродепо будет осуществлено в 2018-2025 годах. При этом в пояснительной записке к документу указано, что трасса линии пройдет от Кольцевой дороги, через аэропорт Жуляны, центральный железнодорожный вокзал, центральную часть города, Подол и по Подольскому мостовому переходу до жилых районов Троещины.

Также планируется обустроить пересадочные узлы на станциях метрополитена "Вокзальная", "Лукьяновска" и "Тараса Шевченко", которые позволят разгрузить существующие пересадочные узлы метрополитена в центральной части города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2017 года Виталий Кличко подписал соглашение о сотрудничестве с китайским консорциумом по строительству четвертой ветки метро. Стоимость строительства оценивают в два миллиарда долларов, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта будет обеспечено за счет кредита от китайских финансовых учреждений.


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