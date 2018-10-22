Жители Троещины заблокировали местную электричку

Отмечается, что в работе электричек произошел сбой, ведь городская электричка курсирует по графику, интервал установлен в размере 5 минут, а если собралось три или более поезда – это уже сбой. Причиной стало то, что люди не смогли попасть в салон поезда. А в салон поезда они не попали из-за опоздания. В связи с этим люди разозлились и вышли на пути, таким образом перекрыв движение другим электричкам.

К слову, от начала проекта "Городская электричка", предприятие использует электропоезда серии ЕР9м 70-х годов прошлого века, которые нуждаются в постоянном плановом и внеплановом ремонте. Работы по техническому обслуживанию и ремонту может выполнять только мотор-вагонное депо Фастов-1 ОАО "Укрзализныця", которое использует и обслуживает аналогичные типы подвижного состава. Сейчас в порядке очереди на различных видах ремонтов в депо Фастов-1 находятся электропоезда "Городская электричка" и по окончании работ будут выданы на линию. Тогда ожидается отсутствие проблем с электричками и задержками. А пока сбои могут возникать и в будущем.

На данный момент все электрички работают в штатном режиме, но с небольшим опозданием, уведомляет Киевпастранс.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в конце сентябре, городская электричка сбила мужчину. Инцидент произошел в Днепровском районе города Киева.