19:14 22.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве образовались многочисленные пробки - ФОТО

В понедельник вечером, 22 октября 2018 года, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах.

В Киеве образовались многочисленные пробки - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, на правом берегу города пробки образовались в центральной части города, на Подоле, Куреневке, Лукьяновке. В связи с этим перекрыто движение в районе станции метро "Героев Днепра", а также на Виноградаре - на участке проспекта Правды от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко. 

Кроме того, "тягучка" образовалась на ул. Автозаводская, ул. Новоконстантиновская, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, проспекте Победы, в районе станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", в районе Шулявского моста, на Чоколовском бульваре, проспекте Ваалерия Лобановского, на Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, в районе "Золотых ворот", "Театральной", "Олимпийской", на бульварах Леси Украины и Дружбы Народов, в районе "Выдубичей" и на Голосеевском проспекте.

На левом берегу Киева движение осложнено на Позняках, Дарнице и Троещине. В частности, пробки наблюдаются в районе станций метро "Осокорки", "Позняки", "Бориспольская", "Левобережная" и "Дарница". Кроме того, в пробках стоит мост Метро и Южный мост. Затруднено движение и по мосту Патона, где на данный момент проводятся дорожные работы.

Напомним, ак сообщал ранее "УРА-Информ", движение транспорта по трассе Житомир-Винница временно ограничат.


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