13:21 21.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Крещатике могут исчезнуть знаменитые столичные каштаны

Специалисты в области ботаники заявили, что увядшие в центре Киева каштаны необходимо заменить другими деревьями. Об этом передает "Информатор". 

На Крещатике могут исчезнуть знаменитые столичные каштаны

Сообщается, что многие из каштанов на Крещатике начали болеть, рано осыпаться и умирать. Единственный выход вылечить деревья - это обрабатывать их химией, что чревато негативными последствиями в области городского климата. Но распылять химикаты в центре города - опасно для здоровья людей.

В связи с этим вместо них власти города планируют высадить платан, вишню или каштан красноцветными. Проголосовать за один из вариантов или добавить свой уже можно на официальном сайте города. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", этой осенью в Украине наблюдается массовое повторное цветение деревьев


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