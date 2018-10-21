На Крещатике могут исчезнуть знаменитые столичные каштаны

Сообщается, что многие из каштанов на Крещатике начали болеть, рано осыпаться и умирать. Единственный выход вылечить деревья - это обрабатывать их химией, что чревато негативными последствиями в области городского климата. Но распылять химикаты в центре города - опасно для здоровья людей.

В связи с этим вместо них власти города планируют высадить платан, вишню или каштан красноцветными. Проголосовать за один из вариантов или добавить свой уже можно на официальном сайте города.

Как сообщалось в "УРА-Информ", этой осенью в Украине наблюдается массовое повторное цветение деревьев.