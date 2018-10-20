В Киеве временно прекратят курсировать трамвайные "двойки" и "тройки"

Сообщается, что пассажирскую нагрузку возьмут на себя маршрутные рейсы № 3Т: "Кольцевая дорога - улица Гната Юры". А также на маршрут №1 увеличит количество трамваев для доставки пассажиров до Кольцевой.

Стоит отметить, что пассажиры автобусов имеют право на проезд по месячному проездному, который приобретенным для проезда в трамвае. Когда маршруты запустят вновь на сайте "Киевпастранса" не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 20 и 21 октября в связи с проведением продовольственных ярмарок поменяется график движения общественного транспорта в Деснянском, Шевченковском, Оболонском и Соломенском районах.