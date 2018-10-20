19:00 20.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100206118:roman

В Киеве временно прекратят курсировать трамвайные "двойки" и "тройки"

В субботу, 20 октября из-за капитального ремонта путей на станции Кольцевая дорога закрывается движение трамваев № 2 и 3. Об этом передает КП "Киевпастранс". 

В Киеве временно прекратят курсировать трамвайные

Сообщается, что пассажирскую нагрузку возьмут на себя маршрутные рейсы № 3Т: "Кольцевая дорога - улица Гната Юры". А также на маршрут №1 увеличит количество трамваев для доставки пассажиров до Кольцевой. 

Стоит отметить, что пассажиры автобусов имеют право на проезд по месячному проездному, который приобретенным для проезда в трамвае. Когда маршруты запустят вновь на сайте "Киевпастранса" не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 20 и 21 октября в связи с проведением продовольственных ярмарок поменяется график движения общественного транспорта в Деснянском, Шевченковском, Оболонском и Соломенском районах.


Поделиться
Читайте также:
 
Парижские феминистки считают, что Жанна д’Арк была трансгендером В Мексике более 5 тыс мигрантов пытались прорваться к границе США На Житомирщине загорелся дом в дачном секторе В Киеве начался финальный этап на пути предоставления Украине Томоса
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив