В Киеве временно прекратят курсировать трамвайные "двойки" и "тройки"

В субботу, 20 октября из-за капитального ремонта путей на станции Кольцевая дорога закрывается движение трамваев № 2 и 3. Об этом передает КП "Киевпастранс".
Сообщается, что пассажирскую нагрузку возьмут на себя маршрутные рейсы № 3Т: "Кольцевая дорога - улица Гната Юры". А также на маршрут №1 увеличит количество трамваев для доставки пассажиров до Кольцевой.
Стоит отметить, что пассажиры автобусов имеют право на проезд по месячному проездному, который приобретенным для проезда в трамвае. Когда маршруты запустят вновь на сайте "Киевпастранса" не сообщается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", 20 и 21 октября в связи с проведением продовольственных ярмарок поменяется график движения общественного транспорта в Деснянском, Шевченковском, Оболонском и Соломенском районах.