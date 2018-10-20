01:00 20.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве сегодня будут определять лучшую "руку, подающую виски"

Сегодня в Киеве станет известна лучшая подача виски Glenfiddich в рамках конкурса Glenfiddich Perfect Serve. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия. 

В Киеве сегодня будут определять лучшую

Лучшие бармены со всей страны будут сражаться за право "лучшей подачи" известного шотландского напитка. Этот проект объединяющий не просто профессионалов барменского искусства, но настоящих экспериментаторов и первопроходцев, готовых ломать стереотипы и расширять границы.

Финалисты, отобранные экспертным жюри в странах СНГ, лично примут участие в финале, где будут соревноваться за главный призовой фонд конкурса - 10 000 долларов. Победителю конкурса также будет предложена возможность посетить лучших специалистов в области ресторанной подачи в самых элитных ресторанах Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на аукционе Bonhams выставили бутылку шотландского односолодового виски 60-летней выдержки Macallan.


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