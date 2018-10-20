В Киеве сегодня будут определять лучшую "руку, подающую виски"

Сегодня в Киеве станет известна лучшая подача виски Glenfiddich в рамках конкурса Glenfiddich Perfect Serve. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.
Лучшие бармены со всей страны будут сражаться за право "лучшей подачи" известного шотландского напитка. Этот проект объединяющий не просто профессионалов барменского искусства, но настоящих экспериментаторов и первопроходцев, готовых ломать стереотипы и расширять границы.
Финалисты, отобранные экспертным жюри в странах СНГ, лично примут участие в финале, где будут соревноваться за главный призовой фонд конкурса - 10 000 долларов. Победителю конкурса также будет предложена возможность посетить лучших специалистов в области ресторанной подачи в самых элитных ресторанах Европы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на аукционе Bonhams выставили бутылку шотландского односолодового виски 60-летней выдержки Macallan.