В Киеве на выходных ограничат движение в сторону ул. Л. Курбаса

В официальном уведомлении говорится, что в связи с устройством верхнего слоя покрытия будет закрыто движение транспорта на участке ул. Леся Курбаса от ул. Владимира Покотило до ул. Академика Королева в направлении центра города.

Ограничения движения ожидаются в следующие часы:

- 20 октября с 07.00. до 21.00;

- 21 октября с 07.00. до 18.00.

Коммунальноея предприятие "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Винницкой области временно ограничат движение транспорта по трассе на Житомир.