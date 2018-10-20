10:50 20.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на выходных ограничат движение в сторону ул. Л. Курбаса

В Киеве в субботу, 20 октября 2018 года, местные власти перекроют движение транспорта на проспекте Леся Курбаса. 

В Киеве на выходных ограничат движение в сторону ул. Л. Курбаса

В официальном уведомлении говорится, что в связи с устройством верхнего слоя покрытия будет закрыто движение транспорта на участке ул. Леся Курбаса от ул. Владимира Покотило до ул. Академика Королева в направлении центра города.

Ограничения движения ожидаются в следующие часы:

- 20 октября с 07.00. до 21.00;

- 21 октября с 07.00. до 18.00.

Коммунальноея предприятие "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Винницкой области временно ограничат движение транспорта по трассе на Житомир. 


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