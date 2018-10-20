На Троещине "ночной дрифт" пьяного водителя закончился падением с моста - ФОТО

По предварительной информации, рулевой иномарки, находясь в нетрезвом состоянии после "попойки" на дне рождении своего товарища, решил сесть за руль. В итоге, ночная езда обернулась несколькими переломами, разбитым авто и лишением водительских прав.

В результате ДТП никто существенно не пострадал. Спасатели поместили машину на эвакуатор и отвезли на штрафплощадку. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве водитель иномарки слетел с моста и пролетел 30 метров.